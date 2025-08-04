Мода, кино, гастро, IT: в свердловских городах пройдет фестиваль креативных индустрий

В Свердловской области с 18 по 24 августа пройдет международный фестиваль креативных индустрий, где соберутся более ста экспертов и креаторов, чья жизнь связана с модой, кино, медиа, архитектурой, гастрономией, IT, дизайном и стартапами. Фестиваль охватит семь свердловских городов: Екатеринбург, Березовский, Заречный, Нижний Тагил, Сысерть, Первоуральск и Краснотурьинск.

«Год назад мы успешно провели Неделю моды, замахнулись на федеральный уровень. В этом году мы решили расширить количество креативных направлений до семи и организовать международный фестиваль, который охватит более десяти стран», – поделился сегодня на пресс-конференции в креативном кластере «Домна» директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Фестиваль откроется 18 августа в ККТ «Космос» большой дискуссией о роли креативной экономики. Замгубернатора и министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин отметил, что в отличие от мероприятия прошлого года нынешний фестиваль будет иметь важную бизнес- и образовательную составляющую, включая юридическую поддержку брендов: «Действительно, в прошлом году это было больше шоу. Сегодня фестиваль – это важная составляющая для бизнеса, связанная с обучением юридической защите брендов, сопровождением экспортных и импортных контрактов. Здесь есть много юридических нюансов. Люди в креативных индустриях – творческие, нам нужно им помогать, чтобы все было налажено и защищено».

Программа фестиваля включает свыше 55 лекций, встреч, выставок, мастер-классов, а также показы уральских дизайнеров. В числе хедлайнеров – телеведущая Яна Чурикова, актриса театра и кино Ирина Горбачева, писатель Александр Цыпкин, стилист Гоша Карцев, актер Никита Тарасов, fashion-байер Лилия Рах, бренд-шеф Андрей Шмаков, летчик-космонавт Сергей Рязанский и другие.

По словам Валерия Пиличева, накануне фестиваля состоится еще одно важное событие – 16 августа с откроется новая площадка фонда в кинотеатре «Салют», которая станет пространством для молодежных творческих встреч, мастерских и учебных классов.

«Салют» – это, скорее, молодежный кластер, чем классическая креативная площадка, где будут проводиться секции и встречи для молодежи. Сейчас там полностью проведены инженерные сети, поставлено оборудование и сделан ремонт. Здесь откроются два зала, на 200 и 380 человек, магазин свердловских производителей. На четвертом этаже расположится эксплуатируемая крыша для проведения концертов. Кроме того, в подвале протекает подземная река – у меня есть идея создать вокруг нее городскую легенду и водить туда экскурсии», – добавил Пиличев.

По словам Дмитрия Ионина, в этом году на организацию мероприятий, направленных на развитие и стимулирование предпринимательской деятельности в сфере креативных индустрий, выделено 60 миллионов рублей. Помимо фестиваля, в этом году запланированы форум кадров для отрасли, слет креативных кластеров, традиционная декабрьская ярмарка товаров местных производителей, серия обучающих мероприятий, мастер-классов и акселераторов по тематике креативного предпринимательства. В настоящее время в Свердловской области функционируют 11 креативных кластеров, недавно появились новые площадки в Каменске-Уральском и Первоуральске.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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