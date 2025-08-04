Патриарх наградил уральского мецената орденом Александра Невского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил орденом Александра Невского II степени учредителя Фонда святой Екатерины и группы компаний «Сима-ленд» Андрея Симановского. Награду передал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в день рождения предпринимателя, 31 июля.

«Искренне рад, что Святейший Патриарх Кирилл внимательно относится к настоящим героям нашего времени. По поручению патриарха вручил юбиляру высокую патриаршую награду», – сказал митрополит.

Он отметил вклад бизнесмена в развитие благотворительных проектов Урала – Андрей Симановский помогал в строительстве Свято-Елисаветинской обители (хосписа) на берегу Шарташа, храма Александра Невского в Алапаевске и Пансионата долечивания онкобольных детей при ОДКБ.

Орден Александра Невского – это один из высших орденов Русской православной церкви и является пятым по старшинству. Его девиз – «Не в силе Бог, а в правде», это цитата из жития Александра Невского, приписываемая ему.

Екатеринбург, Елена Сычева

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