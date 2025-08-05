На Урале 49 человек заболели клещевым энцефалитом, 179 – боррелиозом

В Свердловской области с начала сезона зарегистрировано 28 тысяч пострадавших от укусов клещей. Это на 5% выше аналогичного периода прошлого года и на 10% ниже среднего многолетнего показателя, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 184 человека (подтвержден у 49 человек), с подозрением на клещевой боррелиоз – 324 человека (подтвержден у 179 человек).

В лабораториях исследовано 27,1 тыс. особей клещей. Из них в 1,18% обнаружены возбудители клещевого энцефалита, в 42,7% – лайм-боррелиоза.

Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 201,5 тысяч вакцинаций и 370 тысяч ревакцинаций.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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