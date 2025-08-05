В уральских больницах начали лечить раны аппаратами отрицательного давления (ФОТО)

В больницы Свердловской области поступили десять новых современных аппаратов для лечения ран отрицательным давлением. Техника изготовлена в России.

Как сообщили в ДИПе, аппараты поступили в Свердловскую областную клиническую больницу № 1, Туринскую ЦРБ, а также в городские больницы Алапаевска, Краснотурьинска и Первоуральска.

«Этот метод эффективен при лечении различных типов ран, так как он создает условия, при которых бактерии перестают размножаться, улучшается кровоснабжение и регенерация тканей. Кроме того, снижается необходимость ежедневных перевязок», – пояснил заведующий отделением гнойной хирургии СОКБ № 1 Фарид Галимзянов.

Первым пациентом, при лечении которого было применено новое оборудование, стал мужчина, потерявший руку в ДТП. Тяжелая рана долго не заживала, но вакуумный аппарат, создающий отрицательное давление, за несколько дней позволил очистить рану и сократить ее площадь.

Стоимость 10 новых аппаратов составила порядка 4,8 млн рублей. Всего в 2025 году в больницы муниципалитетов планируется поставить почти две тысячи единиц различного медицинского оборудования на сумму 2,2 млрд руб.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube