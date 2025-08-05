В Екатеринбурге сдан жилой дом с парадной и встроенно-пристроенным детским садом (ФОТО)

«УГМК-Застройщик» завершил строительство и получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового 15-этажного дома в жилом квартале «Нагорный». Собственники 115 квартир скоро начнут получать ключи.

Секции объединяет парадная c мягкой гостевой зоной и туалетными комнатами. Неотъемлемой частью инфраструктуры станет соседский центр с зоной коворкинга, в котором жители смогут поработать, встретиться с соседями или отметить день рождения. В специально оборудованном помещении родители могут оставить коляску, а владельцы животных помыть лапы питомца после прогулки. Во дворе установлен многофункциональный комплекс для детей. В перспективе – лаунж-зоны для отдыха.

Главной особенностью секции станет дошкольное учреждение на 118 мест для детей в возрасте с 2 до 7 лет. У детского сада будет своя закрытая территория. Учреждение разместится на первом и втором этажах, в помещениях с высокими потолками и панорамными окнами, его общая площадь составит 2 тыс. кв. м. Здесь будут оборудованы мастерские, где ребята смогут заниматься шитьем, столярным делом, робототехникой, изучать английский язык, посещать логопедические занятия и готовиться к школе. В распоряжении детей и воспитателей будет также музыкальный и спортивный зал, комплекс 3D-физкультуры С. Реуцкого, медицинские комнаты. Для детей будет организован мягкий кинотеатр на лестничных маршах. Завтракать, обедать и ужинать воспитанники будут не в группах, а в специальном детском кафе, где они также смогут освоить и базовые кулинарные навыки. Здесь появится детский коворкинг, где будут проходить детские советы. А для прогулок – специально отведенные зоны на территории жилого квартала.

Отметим, что уже несколько лет жилой квартал «Нагорный» является самодостаточным. Здесь есть магазины, ресторан и кофейня, медицинский центр, фитнес-клуб с бассейном, детский развивающий клуб. Между первой и второй секцией жилого квартала застройщик обустроил сквер. Уже высажены молодые деревья и кустарники, установлены беседки, большие модули-скамейки. Пространство уже открыто и доступно для всех желающих.

На протяжении нескольких лет проект входит в пятерку лучших новостроек России по потребительским качествам рейтинга ЕРЗ.РФ и получает высокие оценки экспертов строительной отрасли. В 2024 году проект стал победителем в категории «Лучший жилой проект в РФ, редевелопмент территории нежилой застройки» федерального конкурса «ТОП ЖК». В этом году управляющая компания ЖК «Нагорный» стала победителем Межрегиональной многоотраслевой премии профессионалов предприятий городского хозяйства в номинации «Лучшая организация по содержанию мест общего пользования».

Фото: УГМК-Застройщик

Екатеринбург, Елена Васильева

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