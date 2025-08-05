Переводчица книг «Щегол» и «Изгои» выступит на «Красной строке»

Организаторы ежегодного книжного фестиваля в Екатеринбурге «Красная строка» назвали еще одного хедлайнера. Им станет литературный обозреватель и переводчица книг «Щегол», «Изгои», «Маленький друг» и «Фигуры света» Анастасия Завозова.

На фестивале она выступит со стендап-лекцией «Не будьте снобами! Или в защиту жанровой литературы».

Как уже писал «Новый День», «Красная строка» пройдет с 22 по 24 августа в Историческом сквере. Хедлайнерами станут также Дарья Донцова, автор детективов, писатель Евгений Водолазкин, известный по романам «Лавр» и «Авиатор», автор книги «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников и другие.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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