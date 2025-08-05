В Верхнем Дуброво 16-летний мотоциклист скончался после столкновения с «Приорой»

В поселке Верхнее Дуброво при столкновении с легковушкой погиб 16-летний мотоциклист. Трагедия случилась накануне около 17:50 на улице Горького.

По данным облГАИ, 20-летний водитель Lada Priora при обгоне выехал на встречку и столкнулся со спортивным мотоциклом Kayo, которым управлял подросток. В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист скончался от полученных травм в реанимационном отделении городской больницы № 36 Екатеринбурга. В момент аварии он был в мотошлеме, но у него не было водительских прав.

Как стало известно, водитель автомобиля привлекался к административной ответственности 119 раз.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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