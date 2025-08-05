В Екатеринбурге задержали водителя, который не пропустил реанимобиль с пациентом

Следственный комитет установил личность водителя, который перекрыл дорогу машине скорой помощи с проблесковыми маячками. Все случилось 30 июля на улице Машинной. Автомобиль «Фиат» не пропускал реанимобиль, хотя мог перестроиться на свободную полосу. Медицинская бригада в этот момент везла в больницу пациента.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 124.1 УК РФ «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи». Водителя «Фиата» задержали и допросили. Мужчина раскаялся в поступке и принес извинения. Максимальное наказание по уголовной статье, которую вменяют водителю, – до двух лет лишения свободы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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