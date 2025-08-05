Стресс перед ЕГЭ: как сохранить спокойствие и пережить трудный учебный год

Сложный учебный год для выпускников не за горами – родители и ученики уже начинают беспокоиться о предстоящих ЕГЭ. По словам клинического психолога Анны Ткач, стресс серьезно снижает продуктивность подростков, портит настроение и отношения в семье, а также негативно влияет на психологическое здоровье ребенка.

Чтобы помочь детям пережить этот напряженный период, важно создать для них комфортные условия. Психологическое благополучие начинается с простых, но важных вещей: режима дня, качественного сна, сбалансированного питания, соблюдения гигиены, наличия свободного времени, физического комфорта. Подростки часто об этом не задумываются, поэтому забота и ответственность за эти моменты ложится именно на родителей.

Также важно поддерживать близкий контакт с ребенком, проявлять внимание и интерес. Многие подростки боятся осуждения и избегают разговоров о своих проблемах и переживаниях, поэтому открытое и доверительное общение становится ключевым моментом для снятия стресса. Психолог рекомендует проговаривать все эмоции – это помогает лучше их осмыслить.

Кроме этого, родителям стоит в спокойной обстановке подготовить подростка к возможной стрессовой ситуации и разобраться с причинами тревоги. Самое важное – не обесценивать эмоции ребенка и не стыдить его за переживания: в таком случае помимо негативных эмоций у него появится и чувство вины.

Родителям также стоит поделиться своим опытом, объяснить, что экзамены – не единственный критерий успеха в жизни. Сейчас самое время поговорить о настоящих жизненных ценностях: здоровье близких, семейном благополучии, любви и взаимопонимании, что гораздо важнее баллов ЕГЭ.

Часто родители переживают за детей даже сильнее, чем сами школьники. Чтобы справиться со своими эмоциями, психолог дает несколько советов.

1. Не стоит вкладывать свои ожидания и амбиции в ребенка. «А вот я в твои годы…», « Я считаю…» – фразы, которые могут навредить. У детей должен быть свой путь с успехами и набиванием шишек.

2. Не нужно волноваться раньше времени. Впереди еще целый год, в течение которого можно успеть качественно подготовиться.

3. Задать самому себе вопрос: «Что случится, если ребенок сдаст экзамены не так хорошо, как мне хочется, или вовсе завалит их?» А также понять, что экзамены пересдаются, а вариантов для поступления в учебное заведение очень много.

4. Поговорить с родителями, у которых дети уже прошли экзаменационный этап и которые могут поделиться опытом.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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