Машинисту автокрана, по вине которого на стройке ЖК погиб рабочий, дали 1,5 года условно

Орджоникидзевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего машиниста автокрана, по вине которого на стройке ЖК «Парк Победы» погиб рабочий. Мужчина получил 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года по части 2 статьи 217 УК РФ.

Как рассказали в региональной прокуратуре, 11 апреля машинист неправильно установил опоры крана и не проверил, есть ли люди в опасной зоне. Когда он начал работать, грунт под краном просел, и машина опрокинулась. Стрела крана ударила рабочего, находившегося в котловане. Мужчина погиб на месте.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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