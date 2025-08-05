российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 августа 2025, 11:22 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Машинисту автокрана, по вине которого на стройке ЖК погиб рабочий, дали 1,5 года условно

Орджоникидзевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего машиниста автокрана, по вине которого на стройке ЖК «Парк Победы» погиб рабочий. Мужчина получил 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года по части 2 статьи 217 УК РФ.

Как рассказали в региональной прокуратуре, 11 апреля машинист неправильно установил опоры крана и не проверил, есть ли люди в опасной зоне. Когда он начал работать, грунт под краном просел, и машина опрокинулась. Стрела крана ударила рабочего, находившегося в котловане. Мужчина погиб на месте.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,