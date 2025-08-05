В Екатеринбурге пройдет недельный бизнес-интенсив для стартаперов

В Екатеринбурге с 16 по 23 августа пройдет недельный стартап-интенсив «Молодой город», в рамках которого участники смогут прокачать свои бизнес-навыки и создать собственный проект по пяти направлениям: «Город будущего» – урбанистика, дизайн и архитектура; «Зеленый курс» – экология и устойчивое развитие; «Цифровой город» – технологии и автоматизация; «Культурный код» – креатив, образование и культура; «Город здоровья» – спорт, ментальное здоровье и комфорт. Организаторы события: администрация Екатеринбурга и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

Программа включает мастер-классы и практические занятия, командную работу с опытными наставниками, консультации и нетворкинг с лидерами бизнеса и творческого сообщества Екатеринбурга. Среди хедлайнеров – эксперт по клиентскому сервису Евгений Щепин, сооснователь стартапа VRDiver Евгения Панасова, предприниматель и профессиональный альпинист Сергей Кофанов, а также специалист по сторителлингу и брендингу Георгий Цеплаков.

Принять участие в интенсиве смогут молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет из Екатеринбурга. Для регистрации необходимо подать заявку на сайте проекта: https://mgorod2025.sofp.ru/.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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