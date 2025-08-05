В Свердловской области 15-летняя школьница забеременела от майора полиции

В Свердловской области разгорается скандал: 15-летняя школьница забеременела от майора полиции из Алапаевска.

Об этом сообщил депутат Государственной думы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале. Сотрудник МВД, зная о несовершеннолетнем возрасте девушки, продолжал отношения с ней.

Юрист Сергей Самков рассказал, что майор обещал бросить семью и жениться на школьнице, однако после беременности прекратил общение с ней. Мужчина пытался оправдаться, утверждая, что его «обманули с возрастом».

После скандала россиянина уволили из органов МВД. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Подозреваемый уехал из города и заключил контракт с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции, сообщает портал Смотрим.ру.

Депутат Альшевских выразил обеспокоенность, что дело возбудили по менее тяжкой статье, чем могли бы. Судьба будущего ребенка пока неизвестна.

Алапаевск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube