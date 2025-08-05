«Все эти лежания на газонах с Запада пошли». Депутаты поспорили, нужно ли контролировать поведение людей в парках

Екатеринбургская дума приняла изменения в положения о муниципальном контроле, в том числе на особо охраняемых природных территориях. За мэрией закрепляется право проверять наличие аттестации у гидов, которые водят экскурсии по городским паркам, – и это понравилось не всем депутатам. Дискуссия неожиданно остановилась на вопросе о том, нужно ли запрещать людям ходить по газонам.

Депутат Константин Киселев возмутился, что город вводит дополнительный надзор, который будет мешать не только экскурсоводам, но и все любителям спорта на свежем воздухе. «Разве город не заинтересован в развитии массовой физкультуры и экологической культуры? Организованные экскурсии не оставляют после себя мусора, а во многих парках есть оборудованные площадки для занятий йогой. Посмотрите, как было в парке Маяковского. При бывшем директоре там запрещали ходить по газонам. А газон существует, чтобы на нем лежать, загорать, наслаждаться природой. И как сейчас изменилась культура поведения посетителей парка при новом директоре – пикники на траве, никакого алкоголя. А всего лишь сняли запреты, сделали парк для людей. Так что я не вижу ничего позитивного в новом контроле», – заявил Киселев.

«Ну вы известный либерал еще с 1990-х годов», – пожурил коллегу председатель думской комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников и высказал противоположную точку зрения. «Нельзя давать свободу в неограниченном количестве. Простой пример – Александровский сад в Москве. В советское время там был порядок, а что сейчас? Лежат на траве. Все это идет с Запада, вот эти буржуазные вещи. Как на Елисейских полях непонятно что делают – можно лежать, сидеть на газонах. Давайте еще малую нужду справлять там будем. Это нужно все регулировать, особенно когда речь идет об охраняемых природных территориях», – выступил Колесников. Также депутат выразил недовольство увлечением горожан спортом. «Сейчас все почему-то решили, что они великие спортсмены и йоги. Я в этом сомневаюсь. Люди накупили себе велосипедов, и теперь они пылятся в колясочных», – заключил депутат.

Несмотря на споры, поправки в положения были приняты почти единогласно. Против проголосовали двое – Константин Киселев и Виктория Ивачева. Последняя отметила, что объемный пакет документов депутатам выдали прямо перед заседанием думы, поэтому у части избранников не было возможности изучить их.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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