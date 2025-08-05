Сысерть и Среднеуральск получат кредиты на строительство и реконструкцию очистных сооружений

Сысерть и Среднеуральск получат казначейские инфраструктурные кредиты, они предоставляются регионам на 15 лет под 3% годовых на реализацию президентских нацпроектов. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе уральского полпредства, по итогам работы президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию была одобрена заявка Свердловской области на строительство очистных сооружений города Сысерть и реконструкцию очистных сооружений города Среднеуральск.

Также была одобрена заявка Челябинской области на капитальный ремонт 9 участков сетей водоотведения в Челябинске общей протяженностью порядка 15 км и на капитальный ремонт и реконструкцию сетей водоснабжения в Копейском городском округе общей протяженностью почти 14 км.

Екатеринбург, Елена Васильева

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