После собрания байкеров делом о ДТП с пострадавшей мотоциклисткой заинтересовался Бастрыкин

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах ДТП в Екатеринбурге, где получила тяжелые травмы женщина-мотоциклист.

«В эфире федерального телеканала и в соцмедиа сообщается, что в Екатеринбурге мотоциклисты требуют наказать водителя автомобиля, намеренно сбившего девушку. Сообщается, что ранее произошло ДТП, в результате которого пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, а предполагаемый виновник происшествия не пострадал. Следственными органами СК России по Свердловской области инициирован вопрос о передаче расследуемого в органах МВД уголовного дела в свое производство», – сообщили в центральном аппарате СКР.

Ранее екатеринбургские СМИ писали, что 1 августа возле стелы «Европа – Азия» мужчина на желтом Isuzu сбил байкершу Надежду Гугумберидзе. Ее друзья считают, что автолюбитель устроил аварию намеренно. Вчера группа байкеров собралась около ККТ «Космос», чтобы привлечь внимание к этому делу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube