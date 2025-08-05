российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 августа 2025, 14:11 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Таможенники нашли у пассажирок 34 кг бижутерии (ФОТО)

Фото: Уральское таможенное управление

Кольцовские таможенники остановили двух россиянок, прибывших из Китая, которые пытались незаконно перевезти 34 кг бижутерии. При себе у них были большие коробки с шестью тысячами украшений, поделочных камней, фигурок и заготовок.

Пассажирки сообщили, что изделия везли на продажу.

Как уточнили в пресс-службе Уральского таможенного управления, инспекторы признали партию коммерческой и отправили на экспертизу для определения стоимости. Теперь туристкам грозит штраф от половины до двукратной стоимости украшений за недекларирование товаров.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,