Таможенники нашли у пассажирок 34 кг бижутерии (ФОТО)

Кольцовские таможенники остановили двух россиянок, прибывших из Китая, которые пытались незаконно перевезти 34 кг бижутерии. При себе у них были большие коробки с шестью тысячами украшений, поделочных камней, фигурок и заготовок.
Пассажирки сообщили, что изделия везли на продажу.
Как уточнили в пресс-службе Уральского таможенного управления, инспекторы признали партию коммерческой и отправили на экспертизу для определения стоимости. Теперь туристкам грозит штраф от половины до двукратной стоимости украшений за недекларирование товаров.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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