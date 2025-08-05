В природных парках Среднего Урала начали подкармливать диких животных

В природных парках Свердловской области начали создавать кормовые поля и подкармливать диких животных. Это делается для того, чтобы звери могли легче пережить зиму и не искали пищу рядом с поселками и городами.

Основная культура для засева – овес, который привлекает косуль, кабанов и даже медведей. Помимо овса, сотрудники природных парков высаживают кормовую капусту, люцерну, рапс, топинамбур и другие высокобелковые культуры.

Площадь таких полян не должна превышать один гектар, чтобы избежать скопления животных, которое может привлечь хищников.

Как отметили в пресс-службе департамента информполитики, в этом году в Свердловской области численность сибирской косули увеличилась на 6,7% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Кроме того, число лосей выросло на 3,7%, зайцев-беляков – на 9,1%, рысей – на 26,6%, а краснокнижного северного оленя – на 80%.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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