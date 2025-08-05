Энергетики закроют улицу Краснофлотцев

Специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» закроют движение транспорта по улице Краснофлотцев от дома № 27 на улице Краснофлотцев до улицы Старых Большевиков c 9 августа по 20 сентября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с проведением работ по модернизации магистральных тепловых сетей. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Шефской, Фронтовых бригад, Стачек и Баумана.

Общественный транспорт будет ходить следующим образом:

– автобусный маршрут № 68 «Хладокомбинат № 3 – Таганская» в сторону остановки «Таганская» будет направлен по улицам Шувакишской – Ангарской – Билимбаевской – Расточной – Технической – Бебеля – Пехотинцев – Бебеля – Донбасской – Машиностроителей – Баумана – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Шефской – Краснофлотцев – Таганской – Фрезеровщиков;

– автобусный маршрут № 41 «Заречный – Промышленный проезд» в сторону остановки «Промышленный проезд» будет направлен по улицам Черепанова – Бебеля – Технической – Теплоходному проезду – Таватуйской – Бебеля – Донбасской – Бакинских Комиссаров – Победы – Ильича – Фрезеровщиков – Таганской – Краснофлотцев – Шефской – Энтузиастов – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Шефской – Промышленному проезду.

В направлении к остановке «Заречный» автобус № 68 пойдет по Промышленному проезду – улицам Шефской – Фронтовых бригад – Старых Большевиков – Энтузиастов – Шефской – Краснофлотцев – Таганской – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Ильича – Победы – Бакинских комиссаров – Донбасской – Бебеля – Таватуйской – Теплоходному проезду – Технической – Бебеля – Черепанова;

– троллейбусный маршрут № 33 от станции «Коммунистическая» пойдет по улицам Коммунистической – Ломоносова – Восстания – Фрезеровщиков – Таганской – Краснофлотцев – Шефской – Фронтовых Бригад – до станции «Педагогический университет».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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