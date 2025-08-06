В УрФО сохраняется жесткий дефицит врачей

В регионах Уральского федерального округа по-прежнему не хватает врачей – вакансий больше, чем желающих их занять. К такому выводу пришли эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Самый жесткий дефицит наблюдается в Курганской области – лишь 0,2 резюме на вакансию врача (притом что нормальные значения для рынка труда начинаются от 4,0 резюме на вакансию). В Свердловской области на одну вакансию приходится 0,5 резюме, в Челябинской области – 0,6, Тюменской – 0,7. Чуть лучше ситуация на севере: в Ханты-Мансийском АО – 1,5, Ямало-Ненецком АО – 1,8 соискателя на место.

При этом самый высокий спрос на докторов в 2025 году наблюдается в Свердловской области (3,8 тыс. вакансий, или 40% от всех подобных в Уральском ФО), Тюменской области (2,1 тыс., или 22%), Челябинской области (2 тыс., или 21%), ХМАО (791, или 8%), Курганской области (612, или 6%), ЯНАО (186, или 2%).

Наиболее конкурентные зарплаты врачам в этом году на Урале предлагают в ЯНАО (медиана зарплатных предложений – 152,7 тыс. руб.), ХМАО (120,9 тыс. руб.), Тюменской области (99,8 тыс. руб.). Далее идут Свердловская область (97,5 тыс. руб.), Челябинская область (86,6 тыс. руб.), и отстает от всех Курганская область (85,2 тыс. руб.).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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