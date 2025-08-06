На проспекте Космонавтов разбился лихач, уходя от погони ДПС

Сегодня ночью погоня ДПС за нарушителем закончилась трагически.
Молодой человек на автомобиле «Рено» гнал по проспекту Космонавтов на огромной скорости. Его начал преследовать экипаж ДПС. Затем лихач врезался в опору железнодорожного моста и погиб. Машину разорвало на части, сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург».
«Установлена личность погибшего, это житель Костромской области, мужчина, 1993 г.р., имеющий 12-летний водительский стаж, за период которого 29 раз привлекался за нарушения ПДД», – рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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