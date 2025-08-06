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Среда, 6 августа 2025, 08:53 мск

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Над Уралом до 8 августа повис смог

На Урале до 8 августа действует предупреждение о смоге. Оно было объявлено вечером 5 августа по итогам контроля качества воздуха и пока носит первую, самую низкую, степень опасности. Как поясняет Уралгидромет, погодные условия (жаркая погода, отсутствие вера) препятствует рассеиванию в атмосфере вредных веществ – выбросов с предприятий, выхлопных газов машин и так далее.

Режим неблагоприятных метеоусловий продлится до 20.00 8 августа.

Врачи во время действия особого режима рекомендуют избегать нахождения на улиц для лиц, имеющих заболевания органов дыхания и аллергиков, также стоит избегать проветривания помещений и, при необходимости, сразу обращаться за помощью к профильным медспециалистам.

Екатеринбург, Елена Васильева

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