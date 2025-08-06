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Среда, 6 августа 2025, 10:25 мск

Новости Екатеринбург

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Возле ТЦ «Гринвич» сгорела легковушка (ФОТО)

В центре Екатеринбурга возле ТЦ «Гринвич» прямо на проезжей части загорелся легковой автомобиль. На место прибыли три пожарные машины. Сотрудникам МЧС понадобилось 10 минут, чтобы потушить пламя. Автомобиль полностью выгорел.

Пострадавших в происшествии нет. В салоне находились муж и жена, они успели покинуть салон. Водитель рассказал «Новому Дню», что услышал хлопок, после чего загорелся двигатель.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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