Возле ТЦ «Гринвич» сгорела легковушка (ФОТО)

В центре Екатеринбурга возле ТЦ «Гринвич» прямо на проезжей части загорелся легковой автомобиль. На место прибыли три пожарные машины. Сотрудникам МЧС понадобилось 10 минут, чтобы потушить пламя. Автомобиль полностью выгорел.

Пострадавших в происшествии нет. В салоне находились муж и жена, они успели покинуть салон. Водитель рассказал «Новому Дню», что услышал хлопок, после чего загорелся двигатель.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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