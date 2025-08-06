В Завокзальном выделена еще одна площадка для жилой застройки по программе КРТ

Мэрия Екатеринбурга утвердила новую площадку КРТ в микрорайоне Завокзальном. Жилая застройка появится на территории площадью более 59 тысяч квадратных метров в границах улиц Майкопской, Армавирской и Подгорной. Этот участок прилегает к промзоне Уралмаша.

Как уточнили в городской администрации, сейчас на площадке находятся 15 зданий, в том числе два аварийных дома. Все они построены в конце 1950-х – 1960-х годах. По итогам аукциона девелопер получит право снести 11 из них, чтобы построить новое жилье. Проживающих людей в старых домах расселят согласно программе КРТ. Еще в квартале планируется построить детский сад на 250 мест и универсальный спортивный объект. Также инвестор будет обязан за свой счет разработать проектную документацию для строительства корпуса школы № 119.

Предполагается, что жилой квартал будет построен за 11 лет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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