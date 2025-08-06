В Новоуральске осудили женщину, которая перечислила украденные у пенсионера деньги мошенникам

Новоуральский городской суд вынес приговор женщине, которая работала курьером у телефонных мошенников. В схеме передачи денег она задействовала таксиста.

В декабре 2024 года Татьяна Губайдулина нашла подработку в мессенджере Telegram. От нее требовалось забирать деньги у обманутых пожилых людей и перечислять их на указанные счета, получая процент с переводов. Жертвой обмана «работодателей» Татьяны стал пожилой мужчина из Новоуральска. Ему позвонил незнакомец, представился сотрудником Роскомнадзора и заявил, что у пенсионера взломали личную страницу на «Госуслугах». Мошенник уговорил мужчину передать 1,8 миллиона рублей «службе безопасности банка». Пенсионер передал пакет с деньгами ничего не подозревающему таксисту, которого вызвала курьер. Водитель доставил пакет из Новоуральска в Екатеринбург, где Татьяна и перевела деньги мошенникам.

Суд признал Губайтулину виновной в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой». Женщина получила 2 года колонии общего режима. Но отбытие наказания отсрочено, пока ребенок осужденной не достигнет 14-летия.

Новоуральск, Ангелина Сергеева

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