В Белинке создали каталог книг, изданных в Свердловске в годы Великой Отечественной войны

В Свердловской областной научной библиотеке имени Белинского появился каталог «Свердловская книга: 1941-1945». В нем учтены все книги, изданные в городе в годы Великой Отечественной войны.

«Это уникальная возможность заглянуть в историю нашего региона в период Великой Отечественной войны. Каталог показывает разнообразие публикаций военных лет, раскрывает связь между культурной жизнью Урала и общими усилиями советского народа в борьбе против нацизма. Это издание станет важным источником для исследователей, преподавателей, студентов и всех интересующихся военной историей и культурой Уральского региона», – рассказала директор библиотеки Ольга Титова.

В каталоге 1060 библиографических записей, 628 книг хранится в фонде Белинке. В годы Великой Отечественной войны в Свердловске работали областное государственное издательство «Свердлгиз», издательство АН СССР (Уральское отделение), издательство железной дороги им. Л. М. Кагановича, издательства высших учебных заведений. На Урал были эвакуированы издательства «Машгиз», «Маталлургиздат», «Гостехиздат», «Воениздат» и другие. Как правило, книги времен войны издавались на серой ломкой бумаге и были малого формата. В них использовался мелкий шрифт и скудные иллюстрации. Но названия отражали характер времени: «В рукопашной схватке бей и коли по-суворовски!», «Стахановские методы работы», «Больше металла! Больше оружия!», «Героическим трудом на заводах, в шахтах и на полях обеспечим Победу Красной Армии!».

Среди авторов художественной литературы и публицистики были Алексей Толстой, Константин Симонов, Павел Бажов, Долорес Ибаррури, Агния Барто, Сергей Михалков, Федор Гладков, Борис Рябинин, Константин Мурзиди. Издавалась классическая русская и зарубежная литература: басни Крылова, рассказы Ги де Мопассана, Чехова, Форш, воспоминания Мамина-Сибиряка.

Ознакомиться с каталогом «Свердловская книга: 1941-1945» можно в справочно-библиографическом отделе библиотеки Белинского.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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