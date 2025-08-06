Самолеты «Аэрофлота» будут летать из Екатеринбурга во Вьетнам

С 29 сентября «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на популярный вьетнамский курорт Нячанг. Самолеты будут летать два раза в неделю – по понедельникам и пятницам туда, по вторникам и субботам обратно. Вылеты будут осуществляться на Airbus A330, отметили в пресс-службе авиаперевозчика.

Продажа билетов уже открыта. Цена – от 45 800 рублей в одну сторону.

Сейчас «Аэрофлот» летает в Нячанг с пересадкой в Москве.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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