В Камышлове джазмены исполнят песни военных лет и музыку из советских фильмов

XI международный джазовый фестиваль UralTerraJazz в Камышлове, который пройдет 9 августа, будет посвящен 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества: джазовые музыканты исполнят песни военных лет и музыку из советских кинофильмов.

Как рассказала программный директор фестиваля Ирина Щетникова, в Камышлове выступят квартет Алексея Подымкина с программой «Песни Победы», резиденты клуба EverJazz с концертом, посвященным первому советскому джазмену Леониду Утесову, джаз-оркестр Tropical Winds Big Band с программой по советским фильмам и король рок-н-ролла, пианист Денис Мажуков с трибьют-проектом «Рэй: Легенда навсегда». Также на фестивале зазвучит орган.

Основным хедлайнером станет пианист Даниил Крамер, который сыграет вместе с гитаристом Антоном Горбуновым и ударником Егором Крюковских. Его программа «Акцент на бас» соединит джаз, рок и фанк. «Джаз – это непременная составляющая всей мировой культуры. А культура сейчас играет роль «силового ведомства». Она влияет на депрессивное состояние людей, а также на подрастающее поколение, которое должно быть не глупцами, выросшими на двух аккордах, трех притопах и одном прихлопе, а людьми, выросшими на хорошей и нормальной музыке. Вместе с языком и верой культура является цивилизационным столпом. Все остальное – надстройки», – отметил на пресс-конференции музыкант.

Кроме того, на фестиваль приедут музыканты из Армении и Казахстана: виолончелист Артем Манукян, чья музыка звучала в фильме «Зеленая книга», и казахский пианист Дастан Раев, который обращается в своих композициях к национальным мотивам.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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