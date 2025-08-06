Было 2,5 смены, а станет 1: через год под Верхней Пышмой заработает полностью реконструированная школа на 550 учеников

Через год под Верхней Пышмой в поселке Красном заработает полностью реконструированная общеобразовательная школа. Она сможет принимать на обучение больше детей и будет работать только в одну смену, а не в две с половиной, как сейчас. Как рассказал депутат Заксо Алексей Свалов, вместе с главой городского округа Верхняя Пышма Иваном Зерновым они посетили поселок Красный для проверки хода работ. «Потребность в улучшении условий для красненских школьников назрела давно. Существующее здание 1964 года постройки требует обновления: в 16 классах обучаются 320 детей, учебный процесс организован в две с половиной смены. С учетом роста числа учащихся и потребности в дополнительных помещениях, школьный музей временно размещен в здании администрации поселка», – отметил депутат.

Проект реконструкции школы №16 в Красном основан на плане школы №24 в поселке Кедровое. После обновления учреждение станет трехэтажным, с отдельным спортивным блоком, и сможет принять до 550 учеников. При достаточном количестве педагогов (которых планируют привлекать по программе «Земский учитель») появится возможность организовать обучение в одну смену. «Сейчас на стройплощадке ведутся монолитные работы, фундамент полностью готов. Подрядчик планирует до конца года возвести корпус здания, а зимой приступить к внутренней отделке. Ожидается, что ученики начнут заниматься в новом здании с сентября 2027 года», – отметил депутат.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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