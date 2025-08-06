Уральцы стали чаще ездить за границу на концерты любимых артистов

Жители Среднего Урала все чаще хотят совместить путешествие за границу с посещением концертов мировых звезд.

Как сообщает пресс-служба «Мегафона», в 2025 году свердловчане активнее всего искали билеты на выступления Джареда Лето, OneRepublic, Эда Ширана, а в июле к этому списку прибавилась группа Backstreet Boys. Попасть на их шоу стремились в Казахстан, Турцию, Грузию и ОАЭ – страны с безвизовым въездом или упрощенным получением визы. Именно эти направления стали хитами продаж в дни концертов.

Свердловская область вошла в топ-5 регионов РФ по интересу к турам зарубежных исполнителей. Главными триггерами стали анонсы концертов Джареда Лето в Казахстане и Эда Ширана в ОАЭ – именно их жители региона искали чаще всего. А в середине июля, после нашумевшего технологичного шоу Backstreet Boys в Лас-Вегасе, свердловчане стали в 4,2 раза активнее присматриваться к турне этой группы.

Стоимость самых дорогих авиабилетов, купленных пользователем ресурса «Купибилет» на период выступления мировых артистов, превысила 140 тысяч рублей. Они были оформлены на даты выступления Стинга в Объединенных Арабских Эмиратах.

Чаще всех совместить отдых с посещением мирового шоу мечтают жители региона в возрасте 35-44 лет, на них приходится 37% пользователей ресурсов. На втором месте любители музыки 25-34 лет с долей 29%, за ними – абоненты 45-54 лет (23%). Молодые люди и свердловчане более старшего поколения составляют меньший процент такой аудитории – 9% и 2% соответственно.

Хотя жители Среднего Урала активно изучают информацию и ценники на шоу-программы, желающих окончательно оформить тур и отправиться в музыкальное путешествие остается не так много. По данным сервиса «Купибилет», спрос на международные перелеты в период проведения крупных концертов, как правило, возрастает на 10-15% по сравнению с обычными днями. В этом году жители различных регионов страны предпочитали приобретать билеты на даты выступлений Эда Ширана, Джареда Лето, Дженнифер Лопес и группы OneRepublic.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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