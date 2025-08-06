Уральского предпринимателя оштрафовали за футболку со свастикой

Житель Богдановича заплатит 3 тысячи рублей штрафа за демонстрацию запрещенного символа. В ассортименте его магазина «Одежда и обувь» была обнаружена футболка со свастикой – символом нацистской Германии.

Богдановический городской суд признал индивидуального предпринимателя виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения». Футболку с запрещенным символом конфисковали.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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