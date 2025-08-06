В Богдановиче на ж/д путях поезд снес грузовик

В Богдановиче на 1917-м км Транссибирской магистрали водитель грузовика Faw решил проехать ж/д пути на красный. В результате его снес поезд.

Как отметили в пресс-службе облГАИ, 43-летний помощник машиниста получил перелом ноги. Машинист и водитель грузовика не пострадали.

«Известно, что водитель автомобиля Faw имеет стаж вождения с 2010 года, в настоящее время лишен права управления за допущенные ранее административные нарушения в виде управления транспортными средствами в состоянии опьянения и выезд на полосу встречного движения. В отношении него автоинспекторы составили материалы по трем статьям: по 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью, по ст. 12.10 ч. 1 КоАП РФ за нарушение правил движения через железнодорожные пути и по ст. 12.7 ч. 2 КоАП РФ за управление транспортным средством будучи лишенным такого права», – пояснили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент движение на данном участке восстановлено. По факту аварии госавтоинспекторы проводят проверку.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube