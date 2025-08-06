«Переход Цоя» закрывают на ремонт

Подземный переход на проспекте Ленина, известный своими граффити, посвященными рок-музыке, на два дня закроют на ремонт.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» закроют переход с 10:00 7 августа до 06:00 9 августа.

Там будут проводиться аварийно-восстановительные работы на покрытии стен и потолка.

Руководство МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» просит горожан в указанный период переходить проспект Ленина, пользуясь светофорами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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