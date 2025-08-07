В жуткой аварии под Верхней Салдой погибли два человека

Два человека погибли и еще трое находятся в больнице в результате дорожной аварии на 37-м километре трассы Нижний Тагил – Нижняя Салда вблизи Верхней Салды. ДТП случилось 6 августа в 20:20.

Как сообщает Свердловская госавтоинспекция, ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Haval, и вылетел в кювет. В отечественной легковушке находилась молодая компания, за рулем была 20-летняя девушка. Никто из них не был пристегнут. Один пассажир, 22-летний парень, погиб сразу. Второй парень, 23 лет, скончался в больнице сегодня утром. В медицинском учреждении остаются девушка-водитель, 19-летняя пассажирка ВАЗ, а также 63-летняя пассажирка Haval.

Китайским автомобилем управлял 63-летний мужчина, житель Нижнего Тагила. По результатам медосвидетельствования, он был трезв в момент аварии. Также выясняется, в каком состоянии была девушка за рулем ВАЗ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube