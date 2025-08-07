Шарташ позеленел (ФОТО)

Озеро Шарташ покрылось зеленой пленкой вблизи береговой линии водоема. Цветение сопровождается неприятным запахом, который чувствуется по всему парку, передает корреспондент «Нового Дня».
Как отмечают экологи, жара спровоцировала активное цветение водорослей и развитие микроорганизмов в воде.
Несмотря на наличие пленки с резким неприятным запахом, горожане продолжают отдыхать у озера, катаясь на катамаранах и устраивая пикники.
Екатеринбург, Дарья Деменева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»