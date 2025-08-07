российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 августа 2025, 11:39 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Шарташ позеленел (ФОТО)

Озеро Шарташ покрылось зеленой пленкой вблизи береговой линии водоема. Цветение сопровождается неприятным запахом, который чувствуется по всему парку, передает корреспондент «Нового Дня».

Как отмечают экологи, жара спровоцировала активное цветение водорослей и развитие микроорганизмов в воде.

Несмотря на наличие пленки с резким неприятным запахом, горожане продолжают отдыхать у озера, катаясь на катамаранах и устраивая пикники.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Фоторепортаж,