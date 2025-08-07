Водные растения и «отели» для насекомых: что появится на «Атмофесте»

С 15 по 24 августа в Екатеринбурге пройдет фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». В этом году дизайнеры уделят особое внимание озеленению берега, а из необычного – высадят водные растения нимфеи, которые будут очищать воду Городского пруда, и установят специальные «отели» для насекомых.

«Будет создано биоплато более чем с 500 разными растениями, очищающими воду, и при этом очень красивыми – нимфеями. Чтобы ими можно было любоваться, будет построен амфитеатр. Сейчас уже есть пирс, и выход на акваторию – это то, что очень отличает фестиваль в этом году», – поделилась на пресс-конференции директор фестиваля Юлия Сорокина.

Кроме того, на площадке появятся «отели» для насекомых – домики из натуральных материалов, созданные с учетом потребностей жуков для комфортной зимовки. Как отметила эксперт, насекомые выполняют важные функции, которые чаще всего остаются незамеченными: «90% насекомых – полезны для города. Например, они нам нужны, чтобы почва не была уплотнена».

Также в этом году на фестивале высадят более 700 кустарников и сотни многолетников. На территории появится и городской пляж с лежаками, где гости смогут загорать, а также зона для пикников.

В рамках «Атмофеста» пройдут форсайт-сессии, на которые соберутся ландшафтные специалисты из Уфы, Перми, Казани, Москвы, Алма-Аты и других городов-миллионников и обсудят влияние ландшафтной отрасли на формирование города. Кроме того, в программе будут и соревнования по сап-серфингу, в которых примут участие более ста спортсменов и любителей этого вида спорта.

Екатеринбург, Дарья Деменева

