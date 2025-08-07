В Североуральске за ночь выпала месячная норма осадков

Сегодня ночью в Североуральске прошли очень сильные ливни, выпало 82 мм осадков, что соответствует месячной норме, сообщает Уральский гидрометцентр.

Синоптики пояснили, что этому способствовал недалекий атмосферный фронт над Пермским краем и выраженный рельеф гор Северного Урала. В соседнем Карпинске выпало 26 мм, Серове 9 мм, Краснотурьинске 6 мм осадков.

В ближайшие сутки сильные дожди могут пролиться в Челябинской области и Пермском крае. В Свердловской области 8 августа осадков будет не очень много, большую часть области займет гребень северного антициклона. 9-10 августа ожидается преобладание сухой погоды, температура воздуха умеренная: ночью +8…+13°, днем +20…+25°.

Североуральск, Елена Владимирова

