На Урале выросло число разбойных нападений, интернет-мошенничеств и коррупционных преступлений

В первом полугодии 2025 года в Свердловской области зарегистрировано 24 060 преступлений, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Почти половина преступлений, 11 365, связаны с хищением чужого имущества. Из них на долю краж приходится 54,7%, путем мошенничества совершено 35,3% хищений, грабежей – 2%, разбоев – 0,6%. При этом число разбоев выросло на 12,5% по сравнению с прошлым годом.

Число преступлений коррупционной направленности возросло на 111,2%.

На 29,5% возросло число преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, повлекшим причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. Таких случаев было 57.

От рук преступников за полгода погибли 225 человек, здоровью 412 лиц причинен тяжкий вред. 22,7% погибших и 20,6 % лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, проживали в сельской местности. При этом общее число убийств сократилось на 11,1%, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 25,6%. Членом семьи, супругом, сожителем (в том числе бывшим) совершено 11,5% преступлений из числа расследованных. В 1331 случае потерпевшими являются женщины, в 790 – несовершеннолетние.

С применением информационных технологий совершено 28,2% преступлений, рост в сравнении с итогами аналогичного периода прошлого года составил 26,3% (с 5 647 до 7 085). В 15,2% случаев потерпевшими стали пенсионеры, в 1,3% – дети.

Из общего числа преступников 55,8% не имеют постоянного источника дохода; 0,7% являются безработными.

Екатеринбург, Елена Владимирова

