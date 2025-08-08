Медики спасли очень пьяного восьмилетнего мальчика

В Свердловской области в реанимацию попал восьмилетний ребенок. Как сообщают сотрудники скорой помощи, состояние мальчика было тяжелым – он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Личность мальчика медики не раскрывают. Кто вызвал скорую – не известно. По данным медработников, напился мальчик с родителями. В больницу он попал совершенно неадекватным, без сознания, сообщить о себе ничего не мог, постоянно стонал, его постоянно рвало, был риск аспирации.

Медики состояние ребенка стабилизировали, но какими будут последствия для нервной системы – неизвестно.

Очевидно, с родителями мальчика в дальнейшем будут разбираться компетентные органы и соцслужбы.

Екатеринбург, Елена Васильева

