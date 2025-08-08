В Свердловской области за сутки погибли два мотоциклиста без прав

Накануне в Свердловской области произошло два смертельных ДТП – погибли мотоциклист и мопедист, управляющие транспортом без прав.

Так, в поселке Карпунинский в 16:10 рядом домом № 1 по улице Тургенева 63-летний мопедист не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП мужчина скончался на месте до прибытия медиков.

Как отметили в пресс-службе облГАИ, мотошлем водитель не использовал. Ранее 4 раза привлекался к административной ответственности, в том числе за пьяную езду.

Накануне случилась еще одна смертельная авария с участием мотоциклиста. В 14:44 на 142-м км трассы Екатеринбург – Тюмень, под Камышловом, 31-летний мотоводитель VMC Ventomatic без прав в зоне проведения дорожных работ на большой скорости влетел в барьерное ограждение и перевернулся. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

В обоих случаях проводятся расследования. По результатам экспертиз установят, в каком состоянии были водители.

Екатеринбург, Дарья Деменева

