В 2024 году уральские строители ввели 475 мест в детских садах и 5925 – в школах

В прошлом году в Свердловской области были введены в эксплуатацию новые детские сады общей вместимостью 475 мест и школы на 5925 мест. Об этом сообщила пресс-служба Свердловскстата накануне Дня строителя.

Также на Урале были построены поликлиники, рассчитанные на 1200 посещений в смену, почти 7000 кв. м спортивных сооружений с искусственным льдом, спортзалы общей площадью 2349 кв. м и дома культуры на 340 мест.

Но самый большой сектор строительства – жилой. В 2024 году было построено 12 073 жилых дома общей площадью 3 млн 349 тысяч кв. м. Кроме того, возведено 613 зданий коммерческого, административного и промышленного назначения.

В строительных организациях на конец 2024 года работали 74,8 тысячи человек, их средняя зарплата составила 79,8 тысячи рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

