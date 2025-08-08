Новый развод: под видом налоговой уральцам звонят мошенники

Мошенники придумали новый развод – теперь они звонят потенциальным жертвам под видом налоговой. Как рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Наталья, накануне на ее мобильный номер позвонили неизвестные и представились налоговиками.

«Женщина сообщила, что она из налоговой и что я не подала налоговую декларацию за 2024 год. Я сразу поняла, что это развод, но поскольку у меня было свободное время, то послушала, что они станут рассказывать. Волнующаяся дама на том конце провода убеждала меня, что я совершила нарушение и должна буду пойти в Мичуринский суд (Мичуринский – микрорайон в Екатеринбурге, суда там нет, – прим. ред.). Или можно на месте оплатить штраф в 70-80 тысяч рублей. И еще мне говорили, что у меня превышен лимит на переводы от физических лиц в 2024 году. Я все это выслушала, посмеялась и трубку положила», – рассказала Наталья.

Напомним, что налоговая инспекция не занимается обзвоном ни физлиц, ни юрлиц, ни ИП. В случае имеющихся нарушений на счет налогоплательщика накладываются ограничения. Все дальнейшие вопросы рассматриваются налоговой с налогоплательщиком только в личном порядке.

Юристы предполагают, что новый сценарий развода сложился, скорее всего, из сообщений СМИ о блокировке счетов налогоплательщиков в связи с неподачей в срок деклараций о доходах за 2024 год. В частности, в неприятную ситуацию попал певец и композитор Юрий Антонов – на его ИП в связи с нарушением было наложено ограничение по счету. Сейчас ситуация уже разрешилась.

