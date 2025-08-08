Присяжные оправдали мужчину, обвиняемого в убийстве сожительницы

Серовский районный суд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор Алексею Скрицкому, который обвинялся в убийстве сожительницы.

По версии следствия, ночью 11 февраля 2023 года мужчина выпил, поссорился с подругой и решил с ней расправиться – он нанес женщине несколько ударов по голове и телу, а затем добил молотком. По ходатайству подсудимого уголовное дело рассматривалось с участием присяжных. И они общим решением признали мужчину невиновным.

Алексей Скрицкий оправдан по обвинению в убийстве и имеет право на реабилитацию. Однако приговор не вступил в законную силу, прокуратура может его обжаловать.

Фото: Серовский районный суд

Серов, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube