По трем центральным улицам Екатеринбурга завтра нельзя будет проехать

Завтра, 9 августа, в Екатеринбурге отметят День строителя. На время праздника несколько центральных улиц будут перекрыты.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничения коснутся участков:

– с 23:00 8 августа до 04:00 10 августа – проспект Ленина, от 8 Марта до Пушкина;

– с 06:00 9 августа до 00:10 10 августа – улица Горького, от Пушкина до дома № 27 по Горького;

– с 06:00 9 августа до 00:10 10 августа – улица Воеводина, от Малышева до дома № 4 по Воеводина.

Стоянка машин и движение СИМ на участках также будут запрещены.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube