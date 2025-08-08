В Екатеринбурге перед судом предстанет обвиняемый в двойном убийстве из 2000-х

Железнодорожный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело мужчины, который обвиняется в двойном убийстве 22-летней давности. На момент преступления подсудимому был 21 год.

По версии следствия, утром 29 января 2003 года обвиняемый и его приятель находились в квартире на улице Автомагистральной, оба были пьяны. Они поссорились с их общим 42-летним знакомым и решили жестоко расправиться с ним. Соучастники сильно избили мужчину, а затем начали пытать его электрическим паяльником на глазах его подруги. Мужчина умер от множественных тяжелых травм: у него были переломаны все ребра, случилось кровоизлияние в легкие. После того, как убийцы покончили со знакомым, они задушили веревкой женщину. Подозреваемых в убийстве нашли только спустя много лет.

В отношении одного фигуранта дело было прекращено в связи со смертью. Второй пойдет под суд. Ему предъявлено обвинение по пунктам «а», «д», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору, группой лиц», сообщили в прокуратуре Свердловской области. Во время следственных действий мужчина полностью признал свою вину.

«Преступление удалось раскрыть следственным путем благодаря грамотно спланированным допросам ряда свидетелей, которые указали на фигуранта как на человека, совершившего убийство двух лиц. Также проведены очные ставки, проверка показаний на месте. Весь комплекс собранных доказательств позволил предъявить обвинение и направить уголовное дело в суд», – рассказали в областном управлении СК.

В отношении обвиняемого была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Она показала, что мужчина полностью осознавал свои действия во время преступления.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

