Силовики задержали замглавы департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга

Заместитель директора департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Дина Шведкина задержана по подозрению в мошенничестве. Правоохранители пришли к чиновнице в Злотоусте.

Как сообщает издание «Коммерсант», уголовное дело связано с предыдущим местом работы чиновницы в Челябинской области. Она возглавляла МАУ «Центр развития туризма» с июня 2020-го по сентябрь 2024 года, а с апреля 2021-го по ноябрь 2024 года была председателем ЧРОО «Агентство развития туризма». По данным следствия, Шведкина заключила госконтракт на строительство информационного центра на туристическом маршруте Косотур по завышенной стоимости. Таким образом она похитила более 700 тысяч рублей из общей суммы субсидии свыше 6,8 миллиона рублей, выделенных челябинским правительством. По этому эпизоду было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

В администрации Екатеринбурга задержание Дины Шведкиной не комментируют.

Челябинск, Ангелина Сергеева

