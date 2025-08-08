Кораблики, кулебяки и костюмированное шествие: в Каменске-Уральском пройдет «Лето на Исети»

Завтра, 9 августа, в Каменске-Уральском состоится фестиваль «Лето на Исети». Как сообщает ДИП, центральными событиями станут парад «Каменской флотилии»: восемь туристических корабликов пройдут по воде, сопровождаемые пловцами на сап-бордах, лодках, катамаранах и моторных катерах и состоится массовое костюмированное шествие, посвященное фруктово-овощной теме.

Гастро-фанаты смогут принять участие в батле по изготовлению кулебяк. Для любителей творчества подготовлена арт-площадка с мастер-классами по урало-сибирской росписи и работе с эпоксидной смолой.

Спортивная программа включает соревнования по мини-футболу, стритболу, волейболу, летнему сноуборду и дебютный чемпионат Уральского федерального округа по серфингу на досках с веслом.

Кроме того, на территории фестиваля будет работать выставка мототехники от спортивной школы «Юность-ДОСААФ» с участием шестикратного чемпиона мира по ледовому спидвею Виталия Хомицевича.

Завершится праздник лазерным шоу и фейерверком.

Подробнее с программой можно ознакомиться в официальной группе фестиваля «Лето на Исети» ВКонтакте.

