В День строителя изменят маршруты 6 трамваев и 13 автобусов

Екатеринбург отметит День строителя уже завтра, 9 августа. Движение по проспекту Ленина от улицы 8 Марта до улицы Пушкина весь день будет закрыто.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, из-за этого часть общественного транспорта изменит маршруты.

Трамваи

№ 2: станция Эльмаш – Космонавтов – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – станция ВИЗ.

№ 6: станция ЦПКиО – Куйбышева – Радищева – Московская – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Бебеля – станция Машиностроителей.

№ 13: станция 7 Ключей – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Луначарского – Ленина – Гагарина – станция 40 лет ВЛКСМ.

№ 15: станция 40 лет ВЛКСМ – Малышева – Гагарина – Ленина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Титова – станция Вторчермет.

№ 16: станция Волгоградская – Викулова – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Уральская – Гагарина – Ленина – Луначарского – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – станция ВИЗ – Викулова – станция Волгоградская.

№ 18: станция Волгоградская – Викулова – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Луначарского – Ленина – Гагарина – Блюхера – станция Шарташ.

Автобусы

№ 49 «СТЦ МЕГА – ЖБИ»: в оба направления по улицам Ленина, 8 Марта, Малышева, Карла Либкнехта, Ленина – далее по маршруту.

№ 50 «Широкая Речка – УрФУ»: в оба направления по улицам 8 Марта, Малышева, Карла Либкнехта, Ленина – далее по маршруту.

№ 54 «Краснолесье – Синие Камни»: в оба направления по улицам 8 Марта, Малышева, Карла Либкнехта, Ленина – далее по маршруту.

№ 57 «ДМБ № 9 – Елизавет»: в оба направления по улицам 8 Марта, Малышева, Карла Либкнехта, Якова Свердлова – далее по маршруту.

№ 59 «17-я мехколонна – ЖД вокзал»: в оба направления по улицам Ленина, 8 Марта, Малышева, Карла Либкнехта – далее по маршруту.

№ 64 «Компрессорный – поселок Мичуринский»: к конечной «поселок Мичуринский» по улицам Восточная, Ленина, Карла Либкнехта, Малышева, 8 Марта, Ленина – далее по маршруту; к конечной «Компрессорный» – без изменений.

№ 84 «Радиоколледж – Горбольница № 7»: в оба направления по улицам Ленина, 8 Марта, Малышева, Карла Либкнехта, Ленина – далее по маршруту.

Кроме того, следующие коммерческие маршруты изменятся так.

№ 48: Данилы Зверева – Сулимова – Смазчиков – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – Репина – дорога в поселок Широкая Речка – Суходольская – Удельная.

№ 52: Бисертская – Елизаветинское шоссе – Новинская – Титова – 8 Марта – Малышева – Репина – Зоологическая – Серафимы Дерябиной – Вильгельма де Геннина – Парина – Рябинина – Сахарова.

№ 054: Есенина – Бычковой – Комсомольская – Библиотечная – Мира– Малышева – Гагарина (обратно по Мира) – Ленина – Малышева – Карла Либкнехта – 8 Марта – Щорса – Амундсена – Мостовая – Предельная – Городская – Чемпионов – Золотистый – Лучистая.

№ 81: Гаражная – Европейская – Мостовая – Предельная – Умельцев – Новосибирская вторая – Палисадная – Окраинная – Дорожная – Военная – Титова – 8 Марта – Малышева – Карла Либкнехта – Шевченко – Советская – Сулимова – Данилы Зверева.

№ 87: Чкалова – Вонсовского – Амундсена – Бардина – Ясная – Волгоградская – Белореченская – Посадская – Репина – Малышева – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – Смазчиков – Сулимова – Данилы Зверева – Вилонова.

№ 89: в направлении к станции «Окраинная»: Мира – Ленина – Карла Либкнехта – Малышева – 8 Марта – Щорса – Белинского – Шварца – Крестинского – Родонитовая – Шварца – 8 Марта – Военная – Дорожная – Окраинная.

