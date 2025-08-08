российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 8 августа 2025, 15:14 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Спецслужбы опровергли фейк об ограничениях на покупку бензина

Антитеррористическая комиссия Свердловская комиссия Свердловской области сообщила, что в социальных сетях распространяется очередной фейк.

«Информация о введении ограничений на приобретение топлива и введении системы талонов является недостоверной. Примечательно, что тематика якобы нехватки топлива в нашей стране уже использовалась провокаторами в мае этого года», – сообщает телеграм-канал «Антитеррор Урал».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,