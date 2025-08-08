Спецслужбы опровергли фейк об ограничениях на покупку бензина

Антитеррористическая комиссия Свердловская комиссия Свердловской области сообщила, что в социальных сетях распространяется очередной фейк.
«Информация о введении ограничений на приобретение топлива и введении системы талонов является недостоверной. Примечательно, что тематика якобы нехватки топлива в нашей стране уже использовалась провокаторами в мае этого года», – сообщает телеграм-канал «Антитеррор Урал».
Екатеринбург, Елена Владимирова
