Две недели музыки, экстрима и фестивалей: программа Дня города в Екатеринбурге

В Екатеринбурге через неделю горожане будут праздновать День города, но некоторые мероприятия начинаются уже с завтрашнего дня, 9 августа. В течение двух недель екатеринбуржцев и гостей ждут концерты звезд, спортивные соревнования, фестивали и шоу-программы. «Новый День» подготовил подборку мероприятий для тех, кто идет на праздник с определенной целью.

Ради музыки

Многие приезжают на праздники, чтобы послушать популярных артистов. Так, уже в субботу, 9 августа, в Историческом сквере на Дне строителя в 20:30 выступит Дима Билан. В сам День города – 16 августа – на площади 1905 года споет исполнитель хита «Бобер» Слава Скрипка. На фестиваль «Энергия РМК», который пройдет на новой площадке – на улице Архангела Михаила – приедут Леша Свик, Мот и Gayazovs Brothers. Завершит праздничный вечер Алсу с концертом в Историческом сквере в 22:30.

Выступят и местные исполнители: завтра с 15:30 до 21:00 на летней эстраде Камерного театра пройдет фестиваль авторской песни «Август». 15 августа в Историческом сквере выступит Уральский академический филармонический оркестр с итальянской классикой и советскими песнями. А 15-16 августа в парке Маяковского и на Плотинке состоится Международный фестиваль духовых оркестров.

Ради экстрима

Для любителей адреналиновых ивентов в городе организуют спортивные мероприятия. 9-10 августа на Октябрьской площади пройдет легкоатлетический марафон «Европа-Азия», куда еще можно зарегистрироваться. 9 августа на проспекте Ленина устроят шоу с трюками на мотоциклах и велотехнике, включая прыжки через препятствия. С 13 по 16 августа на Визовском пруду можно будет посмотреть на гонки яхтсменов на чемпионате России по парусному спорту. В День города на улице Бориса Ельцина с 12:00 до 15:00 пройдет чемпионат по ралли «Ковер». На фестивале «Энергия РМК» гостей ждут авиашоу, стантрайдинг и мотофристайл, а в ККТ «Космос» – международный баскетбольный турнир. С 15 по 22 августа в ДИВСе будет проходить чемпионат России по боксу среди мужчин.

Ради шоу

Для тех, кому хочется ярких зрелищ, на главной площадке Дня города – в Историческом сквере – 16 числа запланирована насыщенная программа с городской свадьбой, финалом конкурса «Мисс Екатеринбург» и праздничным фейерверком.

Ради культуры

10 августа с 12:00 до 20:00 пройдет фестиваль Водонапорной башни. В программе – лекции, мастер-классы, выставки, квесты, спектакли и экскурсии.

А 23 августа в парке Маяковского состоится театральный фестиваль «Лица улиц», который соберет уличные театры со всей России. В парке будут задействованы не только сцены, но и общественные пространства, а зрители смогут стать частью интерактивных постановок. На пяти сценических площадках покажут 20 спектаклей от 16 театров Екатеринбурга, Ревды, Нижнего Тагила, Черноисточинска, а также Челябинска, Перми, Альметьевска, Самары, Санкт-Петербурга и Москвы.

Любители техники смогут 9 августа посетить выставку военных машин на проспекте Ленина, а 16 августа – выставку ретроавтомобилей на улице Бориса Ельцина.

Ради новых вкусов

В парке Маяковского с 9 по 17 августа пройдет эногастрономический фестиваль «Виноград». Здесь можно будет попробовать фермерские сыры, устрицы и другие деликатесы, поучаствовать в бесплатных дегустациях, а также лекциях об истории и культуре вина. Кроме того, в этот день на главной сцене фестиваля будут звучать фолк, джаз и электронная музыка. Также запланированы иммерсивные театральные постановки, пантомимы, клоунада и фильмы под открытым небом.

Для детей

На летней эстраде Литературного квартала 16 августа с 12:00 до 19:00 пройдет детский праздник, где ребятам покажут спектакли пять театров.

Для молодежи

В День города 16 числа Октябрьская площадь станет молодежной локацией. Там пройдут конкурсы диджеев и концерты кавер-групп. Помимо этого, танцоры представят современную хореографию, а художники будут рисовать граффити.

Для семьи

С 15 августа за Макаровским мостом начнется фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». В этом году дизайнеры уделят особое внимание озеленению берега, а из необычного – высадят водные растения нимфеи, которые будут очищать воду Городского пруда, и установят специальные «отели» для насекомых.

Екатеринбург, Дарья Деменева

