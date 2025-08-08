Парад планет на фоне полнолуния 9 августа – где и как наблюдать

В субботу, 9 августа, наступит полнолуние, более известное как Осетровая Луна. В этом году на его фоне в небе можно будет увидеть большой парад планет. Перед рассветом Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся в одну линию над горизонтом.

Наблюдать выравнивание планет лучше всего ранним утром перед восходом Солнца. Когда Луна будет заходить на западе, рядом с нею можно отыскать яркую точку в созвездии Рыб – это Сатурн. В это же время в восточной части неба будут сиять рядом Венера и Юпитер в созвездии Близнецов. Ближе к горизонту можно увидеть Меркурий в созвездии Рака. А вот Уран и Нептун будут видны только с помощью бинокля или телескопа.

Вопреки распространенному мнению, выравнивание планет не образует прямую линию в космосе. Расстояния между космическими объектами очень большие, поэтому для выравнивания достаточно, чтобы несколько планет расположились близко друг к другу (с точки зрения землян) по одну сторону от Солнца. Чтобы лучше рассмотреть парад планет, астрономы рекомендуют уезжать подальше от города и искать места с открытым горизонтом.

Луна достигнет своей полной фазы в субботу, 9 августа, в 10:55 по московскому времени. Две ночи подряд спутник Земли будет очень ярким. Название Осетровая Луна для августовского полнолуния происходит из индейских традиций. У племен, живших на берегах Великих озер, август считался самым удачным временем для ловли осетра. В Северном полушарии полнолуние в августе знаменовало начало сезона сбора урожая, отсюда появились другие названия небесного явления – Кукурузная Луна, Зерновая Луна, Луна урожая. В Южном полушарии полнолуние в августе называли Снежная Луна, Голодная Луна, Волчья Луна.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

